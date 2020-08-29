Арсенал зустрічався з Ліверпулем у матчі за Суперкубок Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Ліверпуль на "Футбол 24".

Вже на початку гри Арсенал шокував чинного чемпіона Англії. Обамеянг потужним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у дальній кут воріт. Ліверпуль одразу перехопив ініціативу, але особливо гострих моментів номінальні гості не створювали.

Клопп однозначно оцінив шанси Ліверпуля підписати Мессі

У другому таймі Клопп випустив на поле Мінаміно, якому вдалось голом перевести гру у серію післяматчевих пенальті.

Гравці обох команд почергово вдало реалізовували удари з 11-метрової позначки, але святкувати перемогу "мерсисайдцям" не судилось. 20-річний талант Лівера Раян Брюстер схибив, поціливши у поперечину. Артета зі своїми підопічними святкують завоювання чергового трофею.

Арсенал виграв Суперкубок Англії, здобувши перемогу над Ліверпулем у серії пенальті