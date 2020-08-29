Англійський чемпіонат розпочне новий розіграш 12 вересня, але відкрити сезон британці вирішили вже у серпні матчем за Суперкубок Англії – Арсенал, як чинний володар Кубка, зустрічався на Вемблі з Ліверпулем, який захищатиме чемпіонство. У старті мерсисайдців Вільямс змінив Александера-Арнольда, який, вочевидь, не відновився від пошкодження. "Каноніри" випустили бойовий склад включно з давно забутим Мохамедом Елнені в опорній зоні.

Матч розпочався так, як і прогнозували – "червоні" накрили лондонців високим пресингом, а "гуннери" шукали варіанти для контратак. Спочатку все йшло за планом підопічних Юргена Клоппа: на 4-й хвилині одну з подач Робертсона у свої ворота ледь не зрізав Тірні, а на 7-й ван Дейк ударом з правої в дальній кут замкнув його подачу зі штрафного – м'яч влетів у сітку, але гол не зарахували через офсайд. На 11-й хвилині Мілнер головою замикав навіс Вільямса, але сфера пролетіла вище воріт. Покарання за марнотратство прийшло вже на 12-й: Сака виконав хорошу діагональ з правого на лівий фланг Обамеянгу, а той змістився до кута штрафного й потужно зарядив під дальню стійку – 1:0!

Стиль гри Арсенала після голу не змінився. Підопічні Мікеля Артети намагалися виманювати суперника у максимально високий пресинг, після чого запускали м'яч у розриви – особливо сильно у Ліверпуля просідав фланг Вільямса і центральна зона. На 18-й хвилині це могло завершитись другим взяттям воріт: Нкетія виборов м'яч у центрі й розігнав контратаку пасом на Сака, який прострілив вздовж штрафного – Нкетія ж і замкнув передачу потужним ударом в правий нижній кут. Аліссон врятував чемпіонів. На 27-й хвилині Арсенал міг забивати з чергового обіграшу Сака та Нкетії, але цього разу нападник метрів з 20-ти пробив вище воріт.

Це був останній момент "канонірів" до перерви, але Ліверпуль ці епізоди так прибили, що до останньої третини першого тайму підопічних Юргена Клоппа взагалі не було помітно. В останні 15 хвилин вони таки повернули контроль над грою й загнали Арсенал на його половину, але нічого цікавішого за низку непоганих обіграшів, стандартів та заблокованих ударів створити так і не вдалося. Зрештою, на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги Арсенала в рахунку.

Другий тайм Ліверпуль прогнозовано розпочав агресивно. Вже на 52-й хвилині чемпіони могли зрівнювати рахунок внаслідок блискучого прориву Фірміно між лініями та удару метрів з 23-х у дальній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою. На 54-й ван Дейк виграв верхову боротьбу при кутовому, але лише чиркнув головою по м'ячу, а на 56-й сталося перше влучання мерсисайдців у площину воріт – це Мане отримав закидання з глибини, увірвався в штрафний і пробив у Мартінеса. Тоді Клопп додав до атаки Мінаміно та Кейта – останній на 60-й хвилині наважився на удар метрів з 30-ти, але по воротах не влучив. На 67-й по воротах з лінії напівкола пробивав і Мінаміно, але вийшло точно в руки Мартінесу.

Арсенал до цього часу сидів на власній половині поля й регулярно втрачав м'яч у центрі поля, але на 69-й хвилині міг покарати контратакою з ударом Сака з правого краю карного майданчика. Аліссон парирував, а потім ще й кулаками виніс доволі неприємну подачу з кутового. Після цього Ліверпуль повернув ініціативу і, зрештою, дотиснув "канонірів" на 73-й хвилині: Салах з передачі Фірміно увірвався в штрафний, обігрався з Мінаміно й протаранив Соареша – м'яч рикошетом від Седріка відскочив на японця, якому залишалося розстріляти ворота з близької дистанції. 1:1! Це був дебютний гол Мінаміно за Ліверпуль.

Ліверпуль міг добити Арсенал на 81-й хвилині, коли Мане прийняв верхову передачу на правий край штрафного, переклав м'яч під праву й пробив з близької відстані, однак Мартінес врятував Арсенал. Здавалося, що зараз "канонірам" доведеться влаштовувати Сталінград, але Мікель Артета на 83-й хвилині вирішив освіжити атаку, кинувши у бій Нельсона, Колашінаца та Віллока. Останній міг вирвати перемогу для лондонців на 86-й хвилині, замкнувши подачу з правого флангу ударом головою повз дальню стійку. Взагалі, в останні хвилини основного часу Арсенал явно переважав суперника в активності, однак дотиснути "червоних" так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию в основний час, а далі за регламентом йшла серія пенальті. Під неї Юрген Клопп випустив Брюстера.

Салах, Нельсон, Фабінью, Мейтленд-Найлс з "позначки" пробивали влучно, а от надія Клоппа – Раян Брюстер – поцілив у поперечину! Соареш же відквитався за пропущений гол влучним ударом з пенальті. Мінаміно і в серії стріляв точно, однак і Давід Луїс не схибив. Джонс точним пострілом з 11 метрів подарував надію мерсисайдцям, але Обамеянг не пробачив Ліверпуль – 5:4! Таким чином, Арсенал став володарем Суперкубка Англії-2020.

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