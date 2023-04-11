Протистояння Олександра Зінченка і Михайла Мудрика не відбудеться у раніше заплановані дату і час.

Лондонське дербі мало відбутись 29 квітня о 19:30 за київським часом. АПЛ перенесла його на 2 травня 22:00, йдеться на офіційному сайті "канонірів".

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Відповідні зміни стались через поліцію Лондона, яка переглянула свою позицію щодо забезпечення правопорядку під час матчу. Рішення ухвалили на засіданні Консультативної групи з питань безпеки.

Нагадаємо, наразі Арсенал лідирує в чемпіонаті, маючи в активі 73 залікові бали. У Челсі 39 пунктів та 11 сходинка у турнірній таблиці.

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