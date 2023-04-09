Манчестер Сіті розгроми Саутгемптон напередодні. Отже, Олександр Зінченко вийшов в основі з чітким наміром відновити 8-очкову перевагу (5 за втраченими) над колишньою командою. Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 18:30. Лідер АПЛ 2022/23 під час нинішнього сезону вже здолав "червоних" у рідних стінах, але на стадіоні Енфілд не вигравав майже 11 років, зазнавши при цьому не однієї розгромної поразки. Тож звітний поєдинок набував особливого характеру, тим паче Юрген Клопп приберіг більшість основи у грі проти Челсі.

Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Не минуло й 30 секунд, як Зіна розіграв стандарт з центральної зони, запустивши Мартінеллі лівим напівфлангом у штрафний, удар Джаки заблокував Конате. Український легіонер під час контролю Арсенала і не думає йти на лівий фланг, з перших же секунд маневрує в центрі. Ліверпуль передбачувано раз за разом закидає на Салаха, але там Зінченко надійно все перекриває. Саме з підбирання Сашка почалася гольова атака на 8 хвилині. Покатали з флангу на фланг, Едегор планував обігратися із Сакою, Ван Дейк зіграв ще краще, перехопивши пас так, що викотив Мартінеллі.

Вогняна кінцівка та відскок команди Зінченка у відеоогляді матчу Ліверпуль – Арсенал – 2:2

Понад 7 годин і 30 хвилин не пропускала до цього моменту команда Клоппа на Енфілді... Зінченко знущається з пресингу Салаха та Гакпо простим перепасом з Холдінгом, після чого переводить на Мартінеллі й отримує пас у відповідь. Класний удар українця з-за меж штрафного тягне Аліссон. Ліверпуль настільки передбачувано грає без натяку на креатив, ніби зовсім без м'яча перебуває (хоча у володінні рівновага).

Намагаються господарі хоча б використати висоту оборони Арсенала регулярними закиданнями за спини. Із Зінченком не проходить, а ось на лівому фланзі Фабінью вдалося відіграти Вайта і вивести Робертсона у штрафний – Енді пробачив, не влучивши у дальній нижній. Правий захисник гостей ще й не встиг у підкат біля володінь Аліссона, нарвавшись на швидку жовту. А далі Зінченко знову почав гольову атаку, Партей перевів ліворуч, Джака закинув у прорив Мартінеллі, який ідеально подав на Жезуса у воротарському. Це було дуже легко.

Ван Дейк відверто не дає раду з екс-нападником Манчестер Сіті навіть на фланзі, чиста жовта. Віддав "гольовий пас" на суперника, без боротьби відпустив візаві на розстрільну позицію, навіть не намагаючись виграти другий поверх. Катастрофічний матч Вірджила. Хоча й Александер-Арнольд прямо на полі отримує порцію емоційної критики від свого капітана Хендерсона. Трент, схоже, надто часто намагається копіювати стиль Зінченка зі зміщеннями в центр, оголяючи свій правий фланг у захисті.

Холдінг ледь не відродив інтригу на рівному місці. Хендерсон, який уже вдруге так накрив суперників, миттєво кинув на хід Салаху, але той пробив зовсім кепсько, ніби втративши ворота. Ремсдейл і Габріел взяли паузу, присівши на газон по черзі. Наче нічого страшного. Арсенал просто не помічає великі сили пресингу Ліверпуля, в деяких епізодах дуже швидко відіграючи по 6 суперників ще до центрального кола. Джака підленько ззаду копнув Трента, той штовхнув у відповідь. Зіткнулися лобами. По жовтій, аби охолонули.

Ну, а наприкінці 1 тайму господарі таки розіграли результативну атаку. Кертіс Джонс у штрафному елегантно п'ятою кинув під забігання Жоті, той продовжив у центр, звідки Хендерсон, який відліпився від Зінченка, віддав на дальню стійку. Габріел Салаха не втримав – 1:2. Трент закидає на дальню стійку, де Жота прострілює, Хендерсон біля 11-метрової позначки підбирає і гатить вище. Підтиснули "червоні" в компенсований час. Салах після закидання того ж Александера-Арнольда накрутив у штрафному Зіну, але Габріел заблокував удар Мохамеда. Заведені футболісти Ліверпуля, жовта Робертсону, якого боковий суддя навіщось вдарив ліктем у щелепу. Божевілля.

Linesman Elbow On Andrew Robertson pic.twitter.com/EqjZqvDWpO — Jimmy Smith (@SmthQA) April 9, 2023

Вдалося Ліверпулю змусити Арсенал вв'язатися в "бійку" атака на атаку в останні хвилин 10 до перерви. На старті другої половини "каноніри" намагаються заспокоїти гру через контроль. Виходить не дуже, господарі добряче насичують чужий штрафний. Гакпо котить Салаху, який дарма стріляє з нульового кута. Ван Дейк поборовся на кутовому з кількома опонентами, Жота підставився перед Холдінгом, але Мохамед промахнувся з пенальті. Король збірної Єгипту змарнував другий поспіль 11-метровий в АПЛ промахом повз ворота, а загалом для нього це вже третій нереалізований удар з позначки в чемпіонаті Англії.

Робертсон закидає на дальню стійку, Салах втрачає нагоду виправитися, адже Ремсдейл блискуче витягує з-під поперечини. А ось Зінченко, схоже, втратив позицію. Знову Сашко чомусь змістився ближче до воріт замість того, щоб реагувати на Мохамеда. Показали реакцію Клоппа на промах Салаха з пенальті. Німецький тренер відвернувся від поля, після чого стримано порадів і дуже здивувався, як рахунок не став таки 2:2. Ліверпуль після перерви збільшив перевагу в контролі м'яча з 53% до 64%. Страшно душать господарі. Якби не промах Салаха, могли в вже навіть дотискати пораненого лідера АПЛ.

Кілька разів уже Арсенал намагається ловити на висоті оборони суперника. Зінченко розігрує, проходить закидання на Мартінеллі, бо Ван Дейк застряє. Лише Робертсон рятує, в шаленому підкаті випереджаючи Саку. Замість атакувального хавбека Едегора вийшов... центральний захисник Ківьор. Розлюченого Жезуса замінив Троссар. Джокери ж Клоппа ледь не організували камбек. Фірміно відборовся в центрі, Салах у дотик кинув за спини, Дарвін Нуньєс не прошив Ремсдейла.

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І все ж Ліверпуль зрівняв. Заслужено, як не крути. Александер-Арнольд знущально легко обіграв Зінченка, прорвався у штрафний і подав на голову Фірміно, який легко перевисів Вайта. Трохи не встиг Артета із заміною українця на Тірні, який виходить на компенсовані хвилини і непогано пробиває у дальній нижній. Розіграш кутового Арсенала привів до контратаки. Салах покотив у центр, Трент бахнув вище. Робертсон з напівфлангу подав у воротарський, єгиптянин, якого вже й руками тримав Тірні, дивом не поцілив. Александер-Арнольд котить між лініями, Мохамед викручує, Ремсдейл космічно рятує.

ЯК не забиває Конате з двох метрів після скидання Дарвіна?!!! Та ще й на добиванні скандальчик, адже Габріел відверто потягнув Салаха за футболку, Суддя не дав ще один пенальті на останніх секундах. ФАНТАСТИЧНИЙ МАТЧ якогось дива завершується 2:2. Арсенал підпускає Ман Сіті на 6-очкову відстань. А в конкурентів на матч менше зіграно плюс домашня битва з лідером. Якщо команди Артети і Гвардіоли зрівняються за очками, долю чемпіона вирішить різниця голів, яка наразі на 5 пунктів краща в Холанда і компанії.

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