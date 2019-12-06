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Арсенал – Брайтон: лідери лондонського клубу влаштували перепалку після ганебної поразки

11:29 941 Читать на русском
Арсенал – Брайтон: лідери лондонського клубу влаштували перепалку після ганебної поразки
Александр Ляказетт та Фредрік Юнгберг / Worls Sports Tale

Після поразки лондонського Арсенала в матчі 15-го туру АПЛ проти Брайтона між гравцями "канонірів" виникла конфліктна ситуація.

50’ Александр Ляказетт
 
Адам Вебстер 36’
Ніл Мопей 80’
36’ Адам Вебстер
50’ Александр Ляказетт
80’ Ніл Мопей

Після фінального свистка півзахисник Месут Озіл висловив своє невдоволення партнеру по команді Александру Ляказетту, інформує Givemesport. Вболівальники помітили, як німецький хавбек та французький форвард влаштували емоційну словесну перепалку.

Арсенал – Брайтон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

До слова, Озіл у звітному матчі провів на полі усі 90 хвилин та став автором результативної передачі на Ляказетта, який забив єдиний гол Арсенала. На 77-й хвилині француз покинув поле – його замінив бразильський нападник Мартінеллі.

Нагадаємо, вчорашня поразка продовжила серію невдач Арсенала – команда не може перемогти вже протягом дев'яти матчів. Наразі "каноніри" посідають 10 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Арсенал вдома програв Брайтону, зазнавши першої поразки з Юнгбергом, Ньюкасл переміг Шеффілд: 15-й тур АПЛ, четвер

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Месут Озіл Месут Озіл Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал Англія Арсенал - Брайтон
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