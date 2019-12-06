Арсенал демонструє вражаючу безвиграшну серію – такого не було більше 40 років

Зміна тренера поки що не допомагає Арсеналу – лондонський клуб зазнав чергової поразки в чемпіонаті Англії.

У 15-му турі АПЛ "каноніри" вдома поступилися Брайтону (1:2). Це вже 9-й поспіль матч для команди, у якому вона не може перемогти, інформує Sky Sports. Востаннє таке було у сезоні 1976/1977, коли команду очолював Террі Ніл.

Арсенал – Брайтон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, нещодавно керівництво Арсенала відправило у відставку Унаї Емері. Наразі команду тренує екс-гравець "канонірів" Фредрік Юнгберг. Після 15 турів АПЛ Арсенал посідає 10 місце в турнірній таблиці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 10 очок.

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