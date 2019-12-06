toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - БРАЙТОН ШАХТАР - ОЛІМПІК

Арсенал демонструє вражаючу безвиграшну серію – такого не було більше 40 років

10:36 438 Читать на русском
Арсенал демонструє вражаючу безвиграшну серію – такого не було більше 40 років
Арсенал знову провалився / Sky Sports

Зміна тренера поки що не допомагає Арсеналу – лондонський клуб зазнав чергової поразки в чемпіонаті Англії.

50’ Александр Ляказетт
 
Адам Вебстер 36’
Ніл Мопей 80’
36’ Адам Вебстер
50’ Александр Ляказетт
80’ Ніл Мопей

У 15-му турі АПЛ "каноніри" вдома поступилися Брайтону (1:2). Це вже 9-й поспіль матч для команди, у якому вона не може перемогти, інформує Sky Sports. Востаннє таке було у сезоні 1976/1977, коли команду очолював Террі Ніл.

Арсенал – Брайтон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, нещодавно керівництво Арсенала відправило у відставку Унаї Емері. Наразі команду тренує екс-гравець "канонірів" Фредрік Юнгберг. Після 15 турів АПЛ Арсенал посідає 10 місце в турнірній таблиці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 10 очок.

Емері був приречений в Арсеналі – 9 капітанів, тролінг та захмарні амбіції середняка як діагноз для "канонірів"

blog_ava
Шахтар претендує на таланта Корінтіанса – клуби з топ-чемпіонатів нав'яжуть конкуренцію "гірникам"
10:49
2276
Теги
Арсенал Арсенал Англія Арсенал - Брайтон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
22
хв
Шахтар
19:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук