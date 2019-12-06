toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - БРАЙТОН ШАХТАР - ОЛІМПІК

Арсенал – Брайтон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

00:45 17 Читать на русском
Арсенал – Брайтон – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Брайтон – 1:2 / Premierleague.com

Арсенал в рамках 15-го туру АПЛ приймав Брайтон. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

50’ Александр Ляказетт
 
Адам Вебстер 36’
Ніл Мопей 80’
36’ Адам Вебстер
50’ Александр Ляказетт
80’ Ніл Мопей

Домашній матч проти представника нижньої половини турнірної таблиці Брайтона мав стати для Арсенала легкою прогулянкою, зважаючи на затяжну серію без перемог і бажання нового головного тренера дати результат. Однак гості були більш переконливими на полі, що втілилось у забитий гол на 36-й хвилині – після розіграшу кутового захисник Брайтона Адам Вебстер виявився спритнішим у штрафному майданчику суперника і відкрив рахунок у матчі.

Анрі: Навіть не знаю, де був би Арсенал без голів Обамеянга

На початку другого тайму Александр Ляказетт потилицею замкнув навіс зі штрафного від Месута Озіла. Однак під кінець матчу Ніл Мопей головою пробив у правий нижній кут воріт і вивів свою команду вперед.

Перемога підняла Брайтон на тринадцяту сходинку і принесла 18 очок, Арсенал з 19-ма балами десятий.

Арсенал вдома програв Брайтону, зазнавши першої поразки з Юнгбергом, Ньюкасл переміг Шеффілд: 15-й тур АПЛ, четвер

blog_ava
"Котися під три чорти": фани Вест Хема знищують Ярмоленка після поразки – безпомічність та дивацтво
5 грудня
33370
Теги
Арсенал Арсенал Англія Відеоновини Брайтон Брайтон Арсенал - Брайтон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
1
хв
Шахтар
19:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук