Арсенал – Брайтон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал в рамках 15-го туру АПЛ приймав Брайтон. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Домашній матч проти представника нижньої половини турнірної таблиці Брайтона мав стати для Арсенала легкою прогулянкою, зважаючи на затяжну серію без перемог і бажання нового головного тренера дати результат. Однак гості були більш переконливими на полі, що втілилось у забитий гол на 36-й хвилині – після розіграшу кутового захисник Брайтона Адам Вебстер виявився спритнішим у штрафному майданчику суперника і відкрив рахунок у матчі.

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На початку другого тайму Александр Ляказетт потилицею замкнув навіс зі штрафного від Месута Озіла. Однак під кінець матчу Ніл Мопей головою пробив у правий нижній кут воріт і вивів свою команду вперед.

Перемога підняла Брайтон на тринадцяту сходинку і принесла 18 очок, Арсенал з 19-ма балами десятий.

Арсенал вдома програв Брайтону, зазнавши першої поразки з Юнгбергом, Ньюкасл переміг Шеффілд: 15-й тур АПЛ, четвер