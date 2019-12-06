Арсенал вдома програв Брайтону, зазнавши першої поразки з Юнгбергом, Ньюкасл переміг Шеффілд: 15-й тур АПЛ, четвер

В рамках 15-го туру чемпіонату Англії Ньюкасл на виїзді переграв Шеффілд Юнайтед, а Брайтон впевнено переміг Арсенал на Емірейтс.

Чемпіонат Англії 2019/20, 15-й тур

Шеффілд Юнайтед – Ньюкасл – 0:2

Голи: Сен-Максімен, 15, Шелві, 71

Арсенал – Брайтон – 1:2

Голи: Ляказетт, 50 – Вебстер, 36, Мопей, 80

Завершення 15-го туру АПЛ відкривалося матчем двох Юнайтед – Шеффілда проти Ньюкасла. Першими рахунок відкрили "сороки": на 15-й хвилині Манкільйо виконав високу подачу з правого флангу, а Сен-Максімен замкнув її ударом головою під праву стійку – 1:0. На 19-й схожим чином "мечі" могли відігратися, однак голкіпер Дубравка врятував гостей від пропущеного голу. Шеффілд продовжував тиснути аж до самої перерви, завдавши чотирьох пострілів у площину та сім загалом, однак зрівняти рахунок господарям так і не вдалося.

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На старті другого тайму Шеффілд набирав оберти, пробиваючи по воротах суперника навіть з меж воротарського, однак жоден із шести ударів "мечів" у перші 25 хвилин голом не завершився. Ньюкасл же провів свій перший постріл аж на 71-й, що одразу ж призвело до подвоєння переваги "сорок". Вийшло неймовірно просто – Керолл скинув лонгбол на хід Шелві, який опинився у гігантській вільній зоні між центрбеками, вийшов віч-на-віч з Хендерсоном і переграв його у ближньому бою. Шокований Шеффілд після такого повороту подій так і не прийшов до тями, програвши із сухим рахунком – 0:2.

Арсенал у другому матчі під керівництвом Фредді Юнгберга приймав Брайтон. Здавалося, що це буде легка перемога "канонірів", однак гості у першому таймі виглядали на порядок агресивніше та організованіше – зокрема, вони вдвічі більше та точніше били по воротах (4:8 загалом, 2:5 у площину). Не дивно, що за такої гри Брайтон забив гол: на 36-й хвилині після подачі з кутового та боротьби Коноллі із захисниками м'яч відскочив до Вебстера, який розстріляв лівий кут – 0:1. Арсенал міг відігратися ще до перерви внаслідок замикання навісу у виконанні Віллока, однак його удар головою впритул парирував Раян.

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На старті другого тайму Арсенал підвищив оберти, що швидко вилилось у гол: на 50-й хвилині Озіл подав зі штрафного, а Ляказетт потилицею підправив м'яч під дальню стійку – 1:1. Ще через 13 хвилин Давід Луїс прийняв навіс з чергового стандарту, з правої ноги пробивши точно у дев'ятку, однак взяття воріт скасували через офсайд. Після цього атаки "канонірів" втратили у гостроті, а от гості швидко повернули солідність у всіх діях, створивши низку моментів. На 80-й же хвилині Брайтон заслужено вирвався уперед: Муй виконав крос з лівого флангу, а Мопей головою спрямував м'яч у правий нижній кут – 1:2.

Врятувати лондонців на 87-й хвилині міг Мартінеллі, який виграв верхову боротьбу й пробив у під дальню стійку метрів з десяти, однак Раян виконав блискучий сейв. На 90-й же зі штрафного пробивав Пепе, але м'яч пролетів поруч з каркасом воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Брайтона.

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