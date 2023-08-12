УЄФА назвав арбітрів, які працюватимуть на поєдинку третього за силою євротурніру.

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Динамо та Арісом обслуговуватиме австрійська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Головним арбітром поєдинку буде 34-річний Себастьян Гісхамер. На лініях йому допомагатимуть Роланд Рідель та Сантіно Шрайнер, а четвертим суддею буде Вальтер Альтманн.

До слова, Гісгамер лише одного разу перетинався з українцями: у сезоні 2018/19 він фіксував мінімальну перемогу збірної Іспанії U-17 над "синьо-жовтими".

Нагадаємо, матч Динамо – Аріс відбудеться у четвер, 17 серпня. Початок зустрічі о 20:00. Перша дуель завершилась поразкою киян з рахунком 0:1.

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