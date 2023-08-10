Динамо поїхало в Салоніки у статусі фаворита. Аріс посів п'яте місце у попередньому чемпіонаті Греції, але має в складі гравців високого рівня. Монтоя прийшов з Прімери, Даріда – з Бундесліги, а Джурасек – з Шахтаря. Мірча Луческу виставив майже оптимальний склад. З одним нюансом – на вістрі атаки вийшов не забивний Ванат, а Беніто.

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Обороні Динамо треба музика з шоу Бенні Гілла

Головна проблема Динамо – дірява оборона. Захисники грубо помиляються і "привозять" у простих ситуаціях. З перших же хвилин вони почали дарувати моменти Арісу. Дубінчак і Кабаєв загубили м'яч перед власним штрафним, внаслідок чого небезпечно приклався Монтоя. Потім віддав чужому Попов.

Сирота у середині тайму махнув ногою повз м'яч, який летів через штрафний майданчик на вільного Моберга. На щастя, Дубінчак встиг заблокувати удар. З хороших позицій пробивали Жюль і Феррарі, а Бущан нервував. Динамо дивом не пропустило після цих всіх фейлів.

Ярмоленко старався, Беніто не виправдав довіру

В атаці також все було сумно. Динамо не знало, як підійти до чужих володінь. Тільки закидання вперед. Через центр вдалося побудувати лічені атаки. Ярмоленко намагався загострювати: віддавав тонкі передачі вперед, підключав Тимчика. Але користі жодної – ніхто нормально не вийшов на удар.

Буяльський грамотно поставив корпус в штрафному майданчику і отримав поштовх у спину. Арбітр пенальті не призначив – рішення дуже суперечливе. Беніто непогано відкривався під паси з глибини, однак губився відразу після зустрічі з м'ячем. За весь перший тайм Динамо завдало одного удару.

Кияни додали в інтенсивності...

Динамо програло дуже багато боротьби до перерви. Українці в більшості епізодів були на пів секунди повільнішими за суперників. Як наслідок – доводилося зупиняти порушеннями. Тимчик і Шапаренко вже в дебюті зустрічі отримали попередження.

Ярмоленко та Попов нервовими фолами також заслужили на жовті, але арбітр пробачив. По перерві стало краще. Динамо трішки підняло темп – і команди помінялися місцями. Тепер вже греки не встигали за ривками Кабаєва та відкриваннями Буяльського у перехідних фазах.

...та заслужено програли

Інтенсивність інтенсивністю, а жахлива якість оборони перекрила всі шанси на позитивний результат. Захисники в паніці загубили суперників на контратаці. Морон прицільно навісив на дальню стійку, де опинився самотній Даріда. Лише диво з прізвищем Бущан завадило чеху відкрити рахунок.

Втім, через кілька хвилин Аріс все ж забив. Після розіграшу кутового Сирота рукою заблокував удар Фабіану. Суддя вказав на 11-метрову позначку (знову не все однозначно з трансляції), а Пальма реалізував пенальті. Згодом "біло-сині" ще раз інертно відзахищалися на стандарті, після чого ледь не забив Фабіану.

Кінцівка дала надії на реванш

Вже за рахунку 0:1 Динамо створило кілька хороших моментів. Шапаренко двічі перевірив пильність голкіпера, розігравши комбінації з партнерами. На останніх хвилинах Дубінчак вивів на ударну позицію Ярмоленка – гарматний удар Андрія взяв голкіпер.

А в компенсований час Буяльський претендував на ще один пенальті – захисник Аріса в підкаті не зіграв у м'яч, а "динамівець" через нього перечепився. Але не одним позитивом. Перед фінальним свистком захист Динамо знову провалився, а Бущан парирував удар впритул від Менендеса. Матч-відповідь відбудеться через тиждень.