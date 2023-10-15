Керівництво Інтера Маямі попіклувалося, щоб команда мала роботу навіть після завершення сезону в МЛС.

Клуб Девіда Бекхема вже не має навіть теоретичних шансів вийти у плей-офф, тож доводиться шукати варіанти, чим зайнятися у пост-сезоні. Якийсь час головну зірку Інтера навіть відправляли у Барселону, але оренди Мессі в Каталонію не буде.

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Натомість "чаплі" проведуть два додаткових матчі у листопаді. Інтер Маямі вперше у своїй історії поїде у міжнародне турне, повідомляє прес-служба клубу. Підопічні Херардо Мартіно 5 листопада зіграють проти Циндао Хайню, а через три дні з Ченду Рунен. Обидва матчі відбудуться на території Китаю.

До слова, в МЛС команді, за яку виступають Мессі, Бускетс, Кривцов та Альба, залишилося зіграли ще два матчі. Наразі Інтер Маямі посідає передостаннє місце в Східній конференції.