"Ми виконали величезну роботу, це дорогого коштує. У грі сталося багато всього. Ми були дуже ефективними у першому таймі. Рахунок 2:1 надто сильно вплинув на нас. Команда виглядала гарно, але потім 2:2, травма Діакабі... Ми могли впасти, але витримали.

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Травма Діакабі – це найгірша новина за сьогодні. Ми втрачаємо гравця такого рівня. Це дуже прикро. Подивимося діагноз і сподіватимемося, що все не настільки погано.

З останніми секундами матчу для мене все зрозуміло. Коли м'яч вийшов на кутовий, арбітр сказав, що це буде остання дія. Я бачив, як суддя свиснув, коли ми вибили м'яч. Він вирішив, що гра закінчена. Рефері чомусь додав аж 5 хвилин ще у першому таймі, і нам забили", – цитує Бараху AS.

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