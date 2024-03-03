"Мы проделали огромную работу, это дорогого стоит. В игре произошло много всего. Мы были очень эффективными в первом тайме. Счет 2:1 слишком сильно повлиял на нас. Команда выглядела хорошо, но потом 2:2, травма Диакаби... Мы могли упасть, но выдержали.

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Травма Диакаби – это худшая новость за сегодня. Мы теряем игрока такого уровня. Это очень обидно. Посмотрим диагноз и будем надеяться, что все не настолько плохо.

С последними секундами матча для меня все понятно. Когда мяч вышел на угловой, арбитр сказал, что это будет последнее действие. Я видел, как судья свистнул, когда мы выбили мяч. Он решил, что игра закончена. Рефери почему-то добавил аж 5 минут еще в первом тайме, и нам забили", – цитирует Бараху AS.

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