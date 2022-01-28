Відбір на ЧС-2022, КОНМЕБОЛ, 15 тур

Парагвай – Уругвай – 0:1

Гол: Л. Суарес, 50

Вилучення: Г. Гомес, 90+4 (П)

Чилі – Аргентина – 1:2

Голи: Бреретон, 21 – Ді Марія, 10, Л. Мартінес, 34

Уругвай вперше за 15 років виходив на матч без Оскара Табареса. Серію з 4 поразок поспіль не пробачили навіть легенді, а на його місце запросили Дієго Алонсо.

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З новим тренером "чарруас" також не показали захмарний рівень футболу у поєдинку проти Парагваю. Все вирішив клас ветеранів гостей. Годін виконав закидання на Суареса, а форвард Атлетіко ідеально пробив з льоту в нижній кут. Перемога дозволила Уругваю повернутися в зону прямогу виходу на ЧС-2022, однак хтось із пари Колумбія – Перу (вони відстають на 2 очки і сьогодні проведуть очний матч) може викинути "Ла селестес" звідти.

Аргентині також довелося грати без звичного тренера, оскільки Ліонель Скалоні підчепив коронавірус. Не було і Ліонеля Мессі, який залишився у розташуванні ПСЖ. Гру на себе взяли інші зірки "альбіселесте". Ді Марія (саме він носив капітанську пов'язку) відкрив рахунок потужним ударом з-за меж карного майданчика. Чилі відповів зусиллями Бреретона – один з найкращих бомбардирів Чемпіоншипу головою красиво перекинув м'яч через Емі Мартінеса. Останнє слово все ж було за аргентинцями. Кіпер Чилі відбив гармату Де Пауля перед собою, і Лаутаро першим підбіг на добивання – 1:2. По перерві жодна з команд не забивала.

Аргентина вже давно все собі гарантувала, тому мотивацією залишається лише примарне переслідування бразильців (4 очки різниці). Натомість Чилі застрягло на сьомій сходинці, відстаючи від Уругваю на 3 очки.

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