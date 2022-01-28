Півзахисник збірної Аргентини Родріго де Пауль розповів про труднощі, які їм довелося пережити перед гостьовим матчем проти Чилі.

"Нам навіть не дозволили сходити до туалету, коли ми вийшли з літака. Вони відключили наші кондиціонери, ми не мали води. Постійно вмикали сирени протягом нашого перебування в готелі.

"Ви не побачите, як Мане пере свої труси і сушить на кущі", – тренер Малаві поскаржився на умови для аутсайдерів КАН

Я не кажу, що це правильно чи неправильно. Але ми, аргентинці, завжди повинні робити так, щоб кожна команда, яка приїхала до нашої країни, почувалася максимально комфортно. Перемагати потрібно на футбольному полі, а не в закулісних суперечках", – цитує де Пауля Goal.

Додамо, що усі хитрощі чилійських господарів не дали бажаного ефекту – Аргентина перемогла 2:1.

Аргентина без Мессі і Скалоні здолала Чилі, Суарес врятував дебют нового тренера Уругваю: відбір ЧС-2022