"Обсуждается вариант поднятия зарплаты абсолютно всем арбитрам УПЛ без оценочного принципа. Еще при Лучано Лучи было принято, что зарплата главного арбитра составляет 1000 долларов за матч.

Клубы УПЛ будут премировать арбитров – источник озвучил суммы и подробности нововведения

В свое время бывший председатель Комитета арбитров говорил, что этого абсолютно достаточно, и рефери не будут думать о чем-то другом. Опыт и практика показали, что он ошибался. Сейчас, кроме этого оценочного принципа и бюджетного бонуса от клубов, обсуждается еще и вариант поднять арбитрам зарплату.

Из того, что я слышал, тысяча долларов может превратиться в две, или две с половиной", – сказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, ранее клубы УПЛ минимальным большинством поддержали предложение выделить средства на премирование арбитров – каждый представитель элиты должен выложить 1 миллион гривен для улучшения судейства.

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