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Арбітра з Марокко пожиттєво відсторонили від суддівства – відео скандального матчу

21:14 44 Читать на русском
Арбітра з Марокко пожиттєво відсторонили від суддівства – відео скандального матчу
Хішам Тіазі / Teller Report

Марокканський арбітр Хішам Тіазі довічно усунений за жахливу роботу в поєдинку місцевого чемпіонату.

Тіазі працював на матчі чемпіонату Марокко між клубами Олімпік Хурібга і Юссуф Беррешід та призначив чотири пенальті в цій грі, три з яких були на користь Олімпіка.

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Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 4:1, а всі одинадцятиметрові в матчі були реалізовані.

"Арбітр Тіазі довічно усунений від роботи через грубі помилки, які вплинули на результат матчу", – йдеться в заяві Федерації футболу Марокко.

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