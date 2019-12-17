Українські арбітри дискваліфіковані на 10 років за організацію договірних матчів, – ЗМІ

Апеляційний комітет УАФ суворо покарав В'ячеслава Молотокаса та Віктора Арановського.

Українські арбітри Віктор Арановський та В'ячеслав Молотокас дискваліфіковані на 10 років. Відповідне рішення прийняв Апеляційний комітет УАФ. Це рекордні дисккваліфікації в історії українського футболу, інформує FootballHub.

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Цікаво, що за підсумками розгляду апеляції покарання обом арбітрам було збільшене вдвічі. Спочатку вони отримали по 5 років дискваліфікації за організацію матчів з фіксованим результатом. Покарання ще одного винуватця – Юрія Буренка – залишили без змін (5 років відсторонення від футболу).

Ще троє арбітрів теж отримали більші покарання – Юрій Вишневський (4 роки замість двох), Дмитро Денисюк та Дмитро Сміляк (по 3 роки замість одного).

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