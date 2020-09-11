Стерлінг – один з найбільших борців з расизмом у АПЛ / Фото Манчестер Сіті

В Англії відбулось засідання капітанів команд АПЛ, де було вирішено продовжити боротьбу з расизмом. У новому сезоні турніру усі гравці та офіційні особи будуть носити на футболках нашивку зі словами "No Room To Racism" (Нема місця расизму), повідомляє сайт чемпіонату Англії.

Баварія звільнила тренера через прояви расизму

"Ініціатива стане розвитком флешмобу, який з'явився у минулому сезоні, коли за погодженням з гравцями напис "Black Lives Matter" з'явився на формах після відновлення АПЛ. Ліга також продовжить підтримувати гравців, які стають на коліно на матчах", – повідомляє прес-служба АПЛ.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Англії стартує вже 12 вересня.

Хрещений батько Гвардіоли, хард-рок у Західному Мідленді та Дачний елеватор: коротко про новачків АПЛ сезону 2020/21