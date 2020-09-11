Стерлинг – один из самых кативных борцов с расизмом в АПЛ / Фото Манчестер Сити

В Англии состоялось заседание капитанов команд АПЛ, где было решено продолжить борьбу с расизмом. В новом сезоне турнира все игроки и официальные лица будут носить на футболках нашивку со словами "No Room To Racism" (Нет места расизму), сообщает сайт чемпионата Англии.

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"Инициатива станет развитием флешмоба, который появился в прошлом сезоне, когда по согласованию с игроками надпись"Black Lives Matter" появилась на формах после возобновления АПЛ. Лига также продолжит поддерживать игроков, которые становятся на колено на матчах", – сообщает пресс-служба АПЛ.

Напомним, новый сезон чемпионата Англии стартует уже 12 сентября.

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