Англійські клуби та вболівальники нагадали всьому світу про страшну та криваву війну, яку розв'язав режим Путіна в Україні.

Як відомо, напередодні Брентфорд у матчі 29-го туру АПЛ здолав Бернлі. Долю поєдинку вирішив дубль Тоуні наприкінці зустрічі: спочатку він вдало замкнув навіс Еріксена, а вже у доданий час з пенальті приніс "бджолам" 3 очки.

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Вже традиційно для матчів англійської Прем'єр-ліги початку гри передував перформанс на підтримку України, яка захищає свою землю від вторгнення російських загарбників. Трибуни стадіону Брентфорд Ком'юніті забарвилися у синьо-жовті кольори, а на табло з'явився написа "Football Stands Together" на тлі українського прапора.

Нагадаємо, росіяни під керівництвом диктатора Путіна сподівалися завоювати Україну за кілька днів, але ми успішно руйнуємо їхні кровожерливі плани. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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