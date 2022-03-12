Чемпіонат Англії 2020/21, 29-й тур

Брайтон – Ліверпуль – 0:2

Голи: Діас, 20, Салах, 61 (пен)

Брентфорд – Бернлі – початок о 17:00

Програму дня в Англії поєдинок відкривав поєдинок на Амекс Стедіум, де Брайтон приймав Ліверпуль. Мерсисайдці повинні були перемагати за будь-яку ціну, адже відставання від Сіті збільшилось до шести очок – і в тріумфі гостей ніхто не сумнівався. "Чайки", звісно ж, здатні дати бій будь-кому, але 4-матчева серія поразок багато про що говорила.

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Гра виявилась такою, як і очікували. Брайтон час від часу огризався непоганими контратаками, але Ліверпуль тотально домунівав. "Червоні" явно не вмикали повних обертів, але і в "тихому" режимі їх вистачило на впевнену звитягу. Так, вже на 20-й хвилині Луїс Діас вивів мерсисайдців уперед, уникнувши офсайду, зачепившись за винос Матіпа й проштовхнувши м'яч повз кіпера (той необачно вийшов з воріт).

На 61-й же, після кількох моментів і влучання в поперечку, Салах подвоїв перевагу з пенальті (його привіз Біссума, який рукою заблокував удар Мане.). 0:2! Цей гол став останнім у зустрічі, хоча Діас міг довести справу і до розгрому.

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