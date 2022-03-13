Английские клубы и болельщики напомнили всему миру о страшной и кровавой войне, которую развязал режим Путина в Украине.

Как известно, накануне Брентфорд в матче 29-го тура АПЛ одолел Бернли. Судьбу поединка решил дубль Тоуни в конце встречи: сначала он удачно замкнул навес Эриксена, а уже в добавленное время с пенальти принес "пчелам" 3 очка.

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Уже традиционно для матчей английской Премьер-лиги началу игры предшествовал перформанс в поддержку Украины, которая защищает свою землю от вторжения российских захватчиков. Трибуны стадиона Брентфорд Комьюнити окрасились в сине-желтый цвет, а на табло появилась надпись "Football Stands Together" на фоне украинского флага.

Напомним, россияне под руководством диктатора Путина надеялись завоевать Украину за несколько дней, но мы успешно разрушаем их кровожадные планы. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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