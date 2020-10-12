"Англійський футбол дивляться і люблять у всьому світі. Динамічна структура чемпіонатів підтримує до них інтерес тисяч фанатів. Щоб зберігати цю позицію, важливо працювати спільно. Прем'єр-ліга і Англійська футбольна асоціація підтримують будь-які обговорення майбутнього футболу, структури змагань, календаря і системи фінансування.

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Але в футболі є багато зацікавлених сторін, тому ми повинні працювати разом, щоб через відповідні канали зв'язку узгодити всі можливі зміни. Прем'єр-ліга вважає, що ряд оголошених у ЗМІ заходів є руйнівним для англійського футболу. Ми розчаровані, що Рік Перрі (голова Англійської футбольної ліги, – прим. "Футбол 24") підтримав їх.

Прем'єр-ліга буде продовжувати працювати разом з клубами та іншими структурами для вирішення питань, що виникли в результаті пандемії коронавірусу", – йдеться в заяві на офіційному сайті АПЛ.

Зазначимо, що у ЗМІ з'явилась інформація, що деякі клуби, зокрема, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль, взялись за розробку проекту щодо скорочення АПЛ до 18 команд. Також, розіграші Кубка англійської ліги та Суперкубка Англії, згідно з цим проектом, мають скасувати і змінити структуру розподілу доходів англійських команд і їхнього підвищення та пониження в класі.

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