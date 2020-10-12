Английская Премьер-лига, скорее всего, не претерпит существенных изменений в ближайшее время.

"Английский футбол смотрят и любят во всем мире. Динамическая структура чемпионатов поддерживает к ним интерес тысяч фанатов. Чтобы сохранять эту позицию, важно работать вместе. Премьер-лига и Английская футбольная ассоциация поддерживают любые обсуждения будущего футбола, структуры соревнований, календаря и системы финансирования.

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Но в футболе есть множество заинтересованных сторон, поэтому мы должны работать вместе, чтобы через соответствующие каналы связи согласовать все возможные изменения. Премьер-лига считает, что ряд объявленных в СМИ мероприятий является разрушительным для английского футбола. Мы разочарованы, что Рик Перри (председатель Английской футбольной лиги, - прим. "Футбол 24") поддержал их.

Премьер-лига будет продолжать работать вместе с клубами и другими структурами для решения вопросов, возникших в результате пандемии коронавируса", – говорится в заявлении на официальном сайте АПЛ.

Отметим, что в СМИ появилась информация, что некоторые клубы, в частности, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, взялись за разработку проекта по сокращению АПЛ до 18 команд. Также, розыгрышы Кубка английской лиги и Суперкубка Англии, согласно этому проекту, должны отменить и изменить структуру распределения доходов английских команд и их повышения и понижения в классе.

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