Валенсія може стати другим клубом, яким володіє бізнесмен Андреа Радрідзані. Це пояснюється тим, що нинішній власник іспанського клубу Пітер Лім прагне його продати через тиск фанатів і перебуває у хороших стосунках із Радрідзані.

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Цікаво, що власник англійського клубу планує створити справжню імперію на кшталт тої, яку вибудував шейх Мансур із Манчестер Сіті, повідомляє AP News. Головною відмінністю стане те, що італійський функціонер планує зосередитись в Європі, зокрема, у Франції, Італії, Португалії та Іспанії.

До слова, Лідс досить непогано повернувся в АПЛ після 16-річної перерви, маючи в активі 7 очок після 4 турів.

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