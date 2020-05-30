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Агбонлахор зізнався, що перехворів коронавірусом

19:24 46 Читать на русском
Агбонлахор зізнався, що перехворів коронавірусом
Габріель Агбонлахор / ФК Астон Вілла

Колишній нападник бірмінгемської Астон Вілли та збірної Англії Габріель Агбонлахор розповів, що мав важку форму сумнозвісного COVID-19.

"Я підхопив вірус 15 березня. Настільки хворим я не почувався ніколи в житті.

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Симптоми були жахливими, тому, якщо б я залишався футболістом чи спілкувався з ними, то не побажав би їм пройти через такий страшний досвід. Ми переконались, що вірус справді смертельний", – цитує екс-форварда Sky Sports.

Нагадаємо, що Габріель Агбонлахор провів 13 сезонів на професіональному рівні за Астон Віллу та застав підйом бірмінгемців під керівництвом Мартіна О'Ніла та їхнє падіння після відходу ірландця. Через системні проблеми з режимом він закінчив активні виступи в 32-річному віці.

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Теги
Ґабріель Аґбонлахор Ґабріель Аґбонлахор Англія коронавірус
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