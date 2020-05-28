АПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону

Клуби англійської Прем'єр-ліги нарешті дійшли згоди щодо відновлення сезону.

Акціонери попередньо ухвалили 17 червня як дату відновлення сезону 2019/20, інформує офіційний сайт АПЛ.

Клуби АПЛ одноголосно підтримали рішення про відновлення контактних тренувань

Спочатку будуть проведені два перенесені матчі, а 19 червня стартує плановий 30 тур. Усі 92 гри до закінчення чемпіонату транслюватимуться в прямому ефірі на чотирьох партнерських ресурсах. Таким чином керівництво ліги хоче дозволити фанатам максимально насолодитися футболом, коли відвідувати стадіон буде заборонено. Матчі повинні якомога рідше "перетинатися" під час ігрових днів.

До слова, на вимушену паузу лідером чемпіонату пішов Ліверпуль. "Червоні" випереджають Манчестер Сіті на 25 очок.

Епоха, коли ЛЧ була турніром чемпіонів, Гетеборг та Русенборг знімали скальпи з грандів, а пост-СРСР тероризував Барсу