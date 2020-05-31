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АПЛ провела новую волну тестирования на коронавирус

00:45 9 Читати українською
АПЛ провела новую волну тестирования на коронавирус
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Английская Премьер-лига отчиталась об очередном массовом тестировании на печально известный COVID-19 игроков и персонала местных команд.

Лига сделала 1130 анализов на коронавирус, сообщает официальный сайт организации.

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В ходе тестирования ни один больной COVID-19 не обнаружен. Тесты провели 28-29 мая. Это уже четвертая волна обследование игроков и персонала клубов АПЛ. Во время первого тестирования обнаружили 6 больных, второго – 2-х инфицированных, третьего – 4-х.

Напомним, что АПЛ официально объявила дату возобновления сезона. Чемпионат Англии возобновится 17 июня двумя перенесенными матчами, а 19 июня начнется 30-й тур.

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Англия АПЛ коронавирус
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