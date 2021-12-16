Англійські клуби потерпають від спалаху коронавірусу. Ще кілька матчів не відбудуться у заплановані дати.

Ще не завершився 17-й тур, а вже маємо великі втрати на наступний. Наразі відомо, що не відбудеться п'ять із десяти поєдинків, повідомляє ВВС.

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Раніше стало відомо, що не зіграють Манчестер Юнайтед та Брайтон. Також перенесли ще чотири матчі: Саутгемптон – Брентфорд, Уотфорд – Крістал Пелас, Вест Хем – Норвіч, Евертон – Лестер.

Нагадаємо, що Англія єдиною з топ-5 європейських ліг не має зимової перерви, але нові умови можуть таки змусити команди піти на відпочинок.

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