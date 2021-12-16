Английские клубы страдают от вспышки коронавируса. Еще несколько матчей не состоятся в намеченные даты.

Еще не завершился 17-й тур, а уже есть большие потери на следующий. На данный момент известно, что не состоится пять из десяти поединков, сообщает BBC.

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Ранее стало известно, что не сыграют Манчестер Юнайтед и Брайтон. Также перенесли еще четыре матча: Саутгемптон – Брентфорд, Уотфорд – Кристал Пелас, Вест Хэм – Норвич, Эвертон – Лестер.

Напомним, что Англия единственной из топ-5 европейских лиг не имеет зимнего перерыва, но новые условия могут заставить команды уйти на отдых.

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