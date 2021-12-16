Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп закликав людей змінити своє ставлення до вакцини, яка могла б врятувати лігу від нинішньої кризи.

"Я не буду перепрошувати за свою позицію щодо вакцини, хоч як би це не зашкодило моїй популярності. Ніколи не треба слухати мене чи його – завжди слухай тих, хто розуміється. Ігноруйте тих, хто вдає, що щось знає. Ігноруйте брехню та дезінформацію. Слухайте людей, які знають найкраще. Якщо ви це зробите, вам знадобиться вакцина та ревакцинація.

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Зловживання "вірністю футболу" упускає суть. Моя думка про вакцину не повинна народжуватись з моєї уяви. Я слухаю експертів. Люди, які розумніші, прийшли на допомогу, створивши таке вирішення проблеми", – цитує Клоппа кореспонент Мелісса Редді.

Додамо, що Ліверпуль є ледь не єдиним клубом АПЛ, у якого вакциновані всі працівники (винятки лише для людей з протипоказаннями). Наразі "червоним" вдається уникати масового спалаху коронавірусу і не переносити свої матчі.

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