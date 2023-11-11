Найкращим гравцем визнали Мохамеда Салаха, а тренером Ангелоса Постекоглу.

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Зірка Ліверпуля відзначився 5 голами у 3 матчах жовтня. Для Салаха це п'ята нагорода гравця місяця АПЛ у кар'єрі. Це найбільше серед чинних представників ліги, але загальний рекорд утримують Харрі Кейн та Серхіо Агуеро (по 7).

Постекоглу також може похизуватися історичним досягненням. Ще ніхто тричі поспіль не забирав нагороду тренера місяця на старті своєї кар'єри в АПЛ. Гвардіола виграв 4 рази поспіль у сезоні 2017/18, але тоді іспанець вже провів певний час в Англії.

Mohamed Salah was unstoppable in October pic.twitter.com/KWPBlML6PA — Premier League (@premierleague) November 10, 2023

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