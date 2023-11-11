Лучшим игроком признали Мохамеда Салаха, а тренером Ангелоса Постекоглу.

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Звезда Ливерпуля отличился 5 голами в 3 матчах октября. Для Салаха это пятая награда игрока месяца АПЛ в карьере. Это больше всех среди действующих представителей лиги, но общий рекорд удерживают Харри Кейн и Серхио Агуэро (по 7).

Постекоглу также может похвастаться историческим достижением. Еще никто трижды подряд не забирал награду тренера месяца на старте своей карьеры в АПЛ. Гвардиола выиграл четыре раза подряд в сезоне 2017/18, но тогда испанец уже провел некоторое время в Англии.

Mohamed Salah was unstoppable in October pic.twitter.com/KWPBlML6PA — Premier League (@premierleague) November 10, 2023

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