Очень эмоциональное начало. Александер-Арнольд на ровном месте отбросил мяч после силового приема Гордона и получил желтую. А затем Трент уже остановил прорыв экс-вингера Эвертона, и судья пожалел дать красную. Джо Гомес даже начал разминаться на этом фоне. Матч, как и онлайн-трансляция Ньюкасл – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Жоэлинтон и Гордон дважды за несколько секунд проверили бдительность Алиссона. Диас взорвался на левом фланге и пробил в ближний – Поуп также на месте.

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Салах сперва не забил сам, а затем отдал рискованный пас назад на Трента. Снаряд прошмыгнул под ногой правого защитника Ливерпуля, а Гордон караулил тут как тут, на этот раз пробив без шансов для вратаря. Энтони еще раз прошел Александера-Арнольда, как флажок на тренировке, и отдал в разрез. Ван Дейк не пустил в штрафную Исака ценой удаления. Домашний каток "сорок", на старте прошелся по Астон Вилле, теперь не оставляет шансов команде Клоппа.

Джо Гомес заменил Диаса – одного из самых острых у "красных" за первые туры сезона. Трент еще и грудью сбросил под удар Альмирону, и только сказочный сейв Алиссона перевел мяч в перекладину. Доминирует Ньюкасл, а Гордон просто издевается своей скоростью над Трентом. Очень трудолюбивые Тонали, Жоэлинтон и Бруну Гимараеш позволяют избегать ловушек гостей в прессинге. Однако свои рабочие лошадки есть и у гостей (Макалистер и Собослай импонируют движением), так что в целом именно счет 1:0 более справедлив, чем любой другой. Если выдвинуть за скобки регулярные ошибки Александера-Арнольда, не заметно аж такого преимущества команды, играющей в большинстве.

Вторая половина стартует с новых провалов обороны мерсисайдцев. Исак не прошил Алиссона. Александер-Арнольд позволил Жоэлинтону накрутить себя и прострелить на 10 метров – мяч прыгал, поэтому Альмирон не укротил как положено и дал выше. Тонали классно на скорости разобрался с Гомесом, а вот пас на дальний левый фланг штрафной не прошел – Трент здесь подчистил идеально, хотя и передача не была идеальной. Клопп еще до 60 минуты заменил Гакпо и Эндо. Вышли Эллиот и Жота.

Гордон на скорости проходит почетный кортеж в виде 3 защитников, но не попадает в правый нижний. А вот и очень похожий момент на те шансы, которые были у Ньюкасла. Жота роскошно разрезал линии, а Салах не использовал пас за спины, поскольку Ботман успел поставить шлагбаум. Гости надолго замыкают команду Гау в ее штрафной. Несколько подряд угловых, высокие центрбеки "сорок" снимают мячи. Тройная замена у Ньюкасла на 72-й. Лонгстафф, Барнс и Уилсон вместо Тонали, Гордона и Исака. Хозяева сразу же прибавляют в динамике.

Высокий прессинг Ливерпуля отрезает голкипер одним пасом на правый фланг. Это действие позволило оставить за линией мяча аж 5 "красных". Трипьер начал быструю контру, Альмирон протащил из центра поля в штрафную. Только стойка после удара парагвайца смазала эпизод. Нуньес вместе с 20-летним воспитанником академии Кванзой заменили Матипа и Макалистера. И именно Дарвин через 4 минуты на поле сравнял счет. Жота, оказавшись на этот раз справа после удачного смещения Салаха в серединку, выполнил еще один острый пас на ход, Ботман ненароком помог Нуньесу, и уругваец пробил Поупа.

Свен после голевого привоза еще и травмировался. Альмирон пробивает в спину Робертсона, а парагваец считает, что этого достаточно для пенальти. Судьи компенсировали только 5 минут – мелочь по нынешним меркам АПЛ. Лонгстафф пяткой с границы вратарской не прошил Алиссона, а в следующей атаке Салах дал за спины в той же зоне, и Нуньес оформил дубль. А началось все с ужасного паса Гимараеса на своей половине.

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