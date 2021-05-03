Жахіття форварда Барселони Ансу Фаті триває. 18-річний вундеркінд зазнав вже третього хірургічного втручання і ще довго не повернеться на поле.

Як відомо, нападник Барселони вже кілька місяців перебуває поза грою через травму коліна, якої зазнав наприкінці листопада. Очікувалося, що уродженець Гвінеї-Бісау пропустить 4-6 місяців, проте ситуація виявилася значно гіршою.

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18-річний Фаті вже лікується майже півроку та був двічі прооперований, але до повернення на поле все ще дуже далеко. Відновлення триває значно складніше, ніж очікувалося. Після навантажень у форварда Барси виникав біль у коліні, тому ще наприкінці березня йому таємно провели третє хірургічне втручання з метою врятувати частину меніска, щоб максимально продовжити кар'єру футболіста. Про цю операцію стало відомо тільки зараз, стверджує AS.

Якщо ж відновлення знову піде не за планом, вундеркінду проведуть вже четверту операцію. Не виключене і видалення частини меніска – це допоможе усунути проблему в короткостроковій перспективі, але ставить під великий сумнів тривалу кар'єру.

Очевидно, що у цьому сезоні Фаті вже не вийде на поле та пропустить чемпіонат Європи. Лікарі планують завершити реабілітацію хоча б у липні, щоб Ансу зміг повернутися на поле в сезоні 2021/22.

Нагадаємо, поточна кампанія є другою для Фаті в першій команді Барселони. Вінгер встиг зіграти 10 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 4 асисти. Також 18-річний Фаті дебютував за національну збірну Іспанії, у другому матчі за яку забив гол та віддав асист. Це трапилося в поєдинку проти збірної України (4:0).

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