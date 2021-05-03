Ужас форварда Барселоны Ансу Фати продолжается. 18-летний вундеркинд подвергся уже третьему хирургическому вмешательству и еще долго не вернется на поле.

Как известно, нападающий Барселоны уже несколько месяцев находится вне игры из-за травмы колена, которую получил в конце ноября. Ожидалось, что уроженец Гвинеи-Бисау пропустит 4-6 месяцев, однако ситуация оказалась значительно хуже.

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18-летний Фати уже лечится почти полгода и был дважды прооперирован, но до возвращения на поле все еще очень далеко. Восстановление длится значительно сложнее, чем ожидалось. После нагрузок у форварда Барсы возникала боль в колене, поэтому еще в конце марта ему тайно провели третье хирургическое вмешательство с целью спасти часть мениска, чтобы максимально продлить карьеру футболиста. Об этой операции стало известно только сейчас, утверждает AS.

Если же восстановление снова пойдет не по плану, вундеркинду проведут уже четвертую операцию. Не исключено и удаление части мениска – это поможет устранить проблему в краткосрочной перспективе, но ставит под большое сомнение длительную карьеру.

Очевидно, что в этом сезоне Фати уже не выйдет на поле и пропустит чемпионат Европы. Врачи планируют завершить реабилитацию хотя бы в июле, чтобы Ансу смог вернуться на поле в сезоне 2021/22.

Напомним, текущая кампания является второй для Фати в первой команде Барселоны. Вингер успел сыграть 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста. Также 18-летний Фати дебютировал за национальную сборную Испании, во втором матче за которую забил гол и отдал ассист. Это случилось в поединке против сборной Украины (4:0).

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