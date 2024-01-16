Легенда Арсенала та збірної Франції Тьєррі Анрі запалив на церемонії FIFA The Best, коли Ліонель Мессі не вийшов за своєю нагородою.

Найкращим гравцем світу за версією ФІФА у 2023 році став Ліонель Мессі, проте аргентинець не прибув на церемонію нагородження. Трофей не було кому забрати, через що ведучий заходу, Тьєррі Анрі, жартома вирішив присвоїти нагороду собі.

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"Переможця тут сьогодні немає. Ну тоді я візьму, можна? У мене є мінімум дві причини зробити це. По-перше, я ніколи не вигравав цю нагороду. По-друге, ти ж фанатка Тоттенхема? (Анрі звернувся до ведучої церемонії – прим.) Ви ж просто не знаєте, як це – вигравати трофеї", – сказав Анрі зі сцени. Слід зазначити, що Тьєррі є легендою Арсенала, а Тоттенхем – принциповий суперник "канонірів".

Додамо, що Мессі здобув нагороду найкращому гравцю за версією ФІФА вже 8-й раз – стільки ж разів він вигравав "Золотий м'яч".

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