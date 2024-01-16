Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров дещо розійшлися в оцінці гравців під час голосування FIFA The Best.

ФІФА оприлюднила розподіл голосів у номінації "Найкращий чоловічий гравець року", яку виграв Ліонель Мессі.

Ребров і Ярмоленко допомогли Гвардіолі перемогти у званні "Тренер року"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко також поставив аргентинця на перше місце, а Кіліан Мбаппе і Кевін де Брюйне замкнули трійку. Сергій Ребров вважає, що Мбаппе все ж був кращим за Мессі, а третє місце віддав іншій зірці Ман Сіті – Ерлінгу Холанду. Вибір представника українських медіа Валерія Новобранця цілком з гравців "містян" – Холанд, де Брюйне і Родрі.

Нагадаємо, що для Мессі це вже восьма нагорода найкращого футболіста року від ФІФА. Забирати приз було нікому, бо 36-річний чемпіон світу не приїхав на церемонію в Лондоні.

Мессі, Холанд та Мбаппе потрапили у символічну збірну за версією ФІФА – домінація Манчестер Сіті