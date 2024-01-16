Ребров не вважає Мессі найкращим, Ярмоленко тотально проігнорував Холанда – як Україна обирала "Гравця року" від ФІФА
Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров дещо розійшлися в оцінці гравців під час голосування FIFA The Best.
ФІФА оприлюднила розподіл голосів у номінації "Найкращий чоловічий гравець року", яку виграв Ліонель Мессі.
Ребров і Ярмоленко допомогли Гвардіолі перемогти у званні "Тренер року"
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко також поставив аргентинця на перше місце, а Кіліан Мбаппе і Кевін де Брюйне замкнули трійку. Сергій Ребров вважає, що Мбаппе все ж був кращим за Мессі, а третє місце віддав іншій зірці Ман Сіті – Ерлінгу Холанду. Вибір представника українських медіа Валерія Новобранця цілком з гравців "містян" – Холанд, де Брюйне і Родрі.
Нагадаємо, що для Мессі це вже восьма нагорода найкращого футболіста року від ФІФА. Забирати приз було нікому, бо 36-річний чемпіон світу не приїхав на церемонію в Лондоні.
Мессі, Холанд та Мбаппе потрапили у символічну збірну за версією ФІФА – домінація Манчестер Сіті