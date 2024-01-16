Легенда Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри зажег на церемонии FIFA The Best, когда Лионель Месси не вышел за своей наградой.

Лучшим игроком мира по версии ФИФА в 2023 году стал Лионель Месси, однако аргентинец не прибыл на церемонию награждения. Трофей некому было забрать, из-за чего ведущий мероприятия, Тьерри Анри, в шутку решил присвоить награду себе.

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"Победителя здесь сегодня нет. Ну тогда я возьму, можно? У меня есть минимум две причины сделать это. Во-первых, я никогда не выигрывал эту награду. Во-вторых, ты же фанатка Тоттенхэма? (Анри обратился к ведущей церемонии – прим.) Вы же просто не знаете, как это – выигрывать трофеи", – сказал Анри со сцены. Следует отметить, что Тьерри является легендой Арсенала, а Тоттенхэм – принципиальный соперник "канониров".

Добавим, что Месси получил награду лучшему игроку по версии ФИФА уже 8-й раз – столько же раз он выигрывал "Золотой мяч".

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