Английский арбитр забыл монетку и предложил капитанам сыграть в "камень, ножницы, бумага" – курьезная дисквалификация

В Англии перед матчем женских команд между Манчестер Сити и Редингом случился необычный эпизод. Арбитр поединка Дэвид Макнамара забыл монетку в раздевалке и хотел оригинально выйти из ситуации.

Английский арбитр Дэвид Макнамара получил курьезную дисквалификацию в чемпионате Англии. Перед поединком между женскими командами Рединга и Манчестер Сити рефери забыл монетку в раздевалке и решил не возвращаться за ней.

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В то же время Макнамара предложил капитанам команд определить того, кто разыграет мяч, всем знакомым способом – с помощью игры "камень, ножницы, бумага".

Впрочем, такое решение арбитра не оценили в Футбольной ассоциации, признав такие действия непрофессиональными. Рефери получил дисквалификацию на 21 день. Правда, у него есть право на апелляцию, информирует Sky Sports.

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