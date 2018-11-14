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Екс-тренер Шахтаря сконфузився на дебютній прес-конференції у Сельті – курйоз дня

13 листопада 23:18 896 Читать на русском
Екс-тренер Шахтаря сконфузився на дебютній прес-конференції у Сельті – курйоз дня
Мігел Кардосо / AS

Мігел Кардосо, який раніше працював асистентом Паулу Фонсеки в донецькому Шахтарі, призначений головним тренером Сельти з Віго. На дебютній прес-конференції у якості наставника "небесних" португалець оговорився і переплутав Сельту і Депортіво.

"Хочу подякувати президенту і спортивному директора за довіру, яку надали мені і моєму штабу. Ми почнемо нову епоху в Депортіво ... маю на увазі, в Сельті", – сказав Кардосо.

Екс-тренер Шахтаря Кардосо офіційно очолив Сельту

Зазначимо, що Сельта і Депортіво – принципові суперники, адже обидва клуби представляють Галісію.

До слова, Мігел Кардосо за часів Мірчі Луческу впродовж трьох років працював тренером молодіжної команди Шахтаря, а коли "гірників" очолив Паулу Фонсека, то став його помічником. Перед сезоном 2017/18 португалець вирішив розпочати самостійну тренерську кар'єру й очолив Ріу Аве на батьківщині.

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Відеоновини Депортіво Депортіво Сельта Сельта Іспанія Мігел Кардосо Мігел Кардосо
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