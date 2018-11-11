В Ізраїлі гравець допомагав травмованому партнеру, побачив м'яч, забив гол і продовжив допомагати – курйоз дня

У матчі чемпіонату Ізраїлю між Маккабі з Нетанії та Петах-Тікви нападник гостей відзначився вкрай курйозним голом, коли допомагав травмованому партнеру по команді.

В Ізраїлі нападник Маккабі Петах-Тіква Хабіб Хабібу відзначився епічним вчинком у виїзному матчі чемпіонату Ізраїлю проти одноклубників з Нетанії.

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У кінці матчу футболіст суперника впав у штрафному майданчику, і Хабібу підбіг, щоб допомогти гравцю, але гра продовжувалась. Після прострілу з флангу голкіпер Маккабі Нетаньї випустив м'яч, який полетів прямо на Хабіба, той забив гол і повернувся до травмованого партнера.

Маккабі Петах-Тиква наразі займає 6 сходинку в чемпіонаті, Нетанія – 7.

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