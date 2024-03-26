У грі з Бельгією футболісти збірної Англії привернуть увагу громадськості до деменції. У понеділок, 25 березня, Англійська футбольна асоціація (FA) оголосила про те, що на другий тайм збірна "трьох левів" вийде на поле в особливому комплекті форми. "Ми звертаємо увагу на те, як люди з деменцією втрачають цінні спогади, навіть імена своїх улюблених футболістів", – йдеться в заяві.

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Ми сподіваємося, що цей вражаючий жест змусить фанатів по всій країні знову говорити і думати про симптоми деменції. Ми сподіваємося, що ця кампанія не тільки спонукає вболівальників робити пожертвування на дослідження в галузі ранньої діагностики, а й підтримає своїх близьких так само, як вони підтримують свою футбольну команду. Це означає, що їм необхідно зробити вирішальні перші кроки в пошуках діагнозу для своїх близьких, якщо у них є підозри на деменцію", – сказала Кейт Лі, генеральний директор Товариства боротьби з хворобою Альцгеймера.

Згідно з недавнім шведським дослідженням, у футболістів ризик розвитку деменції на 50% вищий, ніж у людей інших професій.

Матч Англія – Бельгія відбудеться у вівторок, 26 березня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок зустрічі – о 21:45 за Києвом.

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