В игре с Бельгией футболисты сборной Англии привлекут внимание общественности к деменции. В понедельник, 25 марта, Английская футбольная ассоциация (FA) объявила о том, что на второй тайм сборная "трёх львов" выйдет на поле в особенном комплекте формы. "Мы обращаем внимание на то, как люди с деменцией теряют ценные воспоминания, даже имена своих любимых футболистов", – говорится в заявлении.

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Мы надеемся, что этот поразительный жест заставит фанатов по всей стране снова говорить и думать о симптомах деменции. Мы надеемся, что эта кампания не только побудит болельщиков делать пожертвования на исследования в области ранней диагностики, но и поддержит своих близких так же, как они поддерживают свою футбольную команду. Это означает, что им необходимо предпринять решающие первые шаги в поисках диагноза для своих близких, если у них есть подозрения на деменцию", – сказала Кейт Ли, генеральный директор Общества борьбы с болезнью Альцгеймера.

Согласно недавнему шведскому исследованию, у футболистов риск развития деменции на 50% выше, чем у людей других профессий.

Матч Англия – Бельгия состоится во вторник, 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

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