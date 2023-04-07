Англия и Бразилия сошлись в поединке за Финалиссиму-2023. Читайте отчет об игре и смотрите обзор матча Англия - Бразилия на "Футбол 24".

Финалиссима-2023, женщины.

Англия – Бразилия – 1:1 (серия пенальти – 4:2)

Голы: Тун, 23 – Андресса, 90+3

В поединке за трофей сошлись действующие чемпионы Европы и Южной Америки. Англия могла забить на 13 минуте, но с ударом Бронз справилась вратарь. А на 23 минуте "три льва" повели в счете. Классная комбинация правым флангом, Бронз отдала пас в центр штрафной, а Элла Тун попала в угол ворот. Очень быстро Лорен Джеймс удвоила преимущество, но мяч отменили из-за офсайда.

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Бразилия начала создавать моменты после перерыва. Неплохой момент имела Гейз, на это дальним ударом ответила Стенвей. Но сравнять счет таки удалось. Вратарь сборной Англии в простой ситуации не смогла зафиксировать мяч, поэтому Андресса на 90+3 минуте смогла сравнять счет. А в серии пенальти англичанки оказались сильнее – Бразилия не забила два одиннадцатиметровых.

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