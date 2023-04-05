УЄФА обрав господаря жіночого Євро-2025 – Росія зірвала плани України на проведення турніру
Швейцарія прийме чемпіонат Європи 2025 року серед жінок.
Попередній жіночий Євро 2022 року, який було зіграно на рік пізніше від запланованого через пандемію Covid-19, відбувся в Англії і побив рекорди відвідуваності. Тоді турнір зібрав загалом понад півмільйона глядачів, інформує ВВС.
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На проведення жіночого Євро-2025 претендували Швейцарія, Польща та Франція, а Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія подали спільну заявку. Також зацікавленість у проведенні Євро висловлювала Україна, але російське вторгнення змусило нашу країну відмовитися від цієї ідеї.
УЄФА вибрав Швейцарію як місце проведення турніру. Жіноча збірна Швейцарії з футболу не змогла вийти зі своєї групи на Євро-2022. На домашньому Євро-2025 вона отримає автоматичне місце в групі.
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