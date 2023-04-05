Попередній жіночий Євро 2022 року, який було зіграно на рік пізніше від запланованого через пандемію Covid-19, відбувся в Англії і побив рекорди відвідуваності. Тоді турнір зібрав загалом понад півмільйона глядачів, інформує ВВС.

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На проведення жіночого Євро-2025 претендували Швейцарія, Польща та Франція, а Данія, Швеція, Фінляндія та Норвегія подали спільну заявку. Також зацікавленість у проведенні Євро висловлювала Україна, але російське вторгнення змусило нашу країну відмовитися від цієї ідеї.

УЄФА вибрав Швейцарію як місце проведення турніру. Жіноча збірна Швейцарії з футболу не змогла вийти зі своєї групи на Євро-2022. На домашньому Євро-2025 вона отримає автоматичне місце в групі.

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