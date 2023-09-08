Вже цієї суботи у Вроцлаві збірна України зіграє матч проти національної команди Англії в рамках відбору Євро-2024. Попри те, що серед букмекерів команда Саутгейта вважається беззаперечним фаворитом, деякі британські аналітичні портали впевнені, що легкої прогулянки для англійців, як це було у березневому протистоянні на Вемблі, не буде.

У свою чергу Сергію Реброву разом із тренерським штабом доведеться добряче обміркувати, які прізвища внести до стартової 11-ки. Чимало гравців, які прибули до лав збірної, у власних клубах перебувають без достатньої ігрової практики. Футбол 24 у новому випуску на YouTube спрогнозував стартовий склад українців на матч проти лідерів групи С.

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