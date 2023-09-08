Международная федерация футбола проанализировала расходы клубов на трансферы и обнародовала информацию на своем сайте. В выборку попали только сделки, заключенные в период с 1 июня по 1 сентября.

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Анализ показал, что в течение лета 2023 года было осуществлено более 10 тысяч трансферов. В целом клубы потратили 7,36 млрд долларов, что является новым рекордом. Сумма превосходит расходы предыдущего рекордного периода, который был установлен в 2019 году, на 26,8%.

Уже традиционно Англия возглавила рейтинг расходов с 1,98 млрд. Германия стала страной, которая больше всего заработала в летнее трансферное окно. Доход немецких клубов составил 1,11 млрд. Новый игрок на рынке – Саудовская Аравия – заняла второе место по расходам с суммой в 875,4 млн, опередив Францию (859,7), Германию (762,4), Италию (711 млн), и Испанию (405,6 млн). Впервые клубы из Азиатской конференции оформили более 14% мировых трансферов.

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