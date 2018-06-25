Англія – Панама: англійці вперше в своїй історії забили 5 і більше м'ячів на Мундіалі

Збірна Англії завдяки розгромній перемозі над панамцями (6:1) встановила відразу кілька нових досягнень у власній історії.

Англійці вперше в історії забили 5 м'ячів і більше на чемпіонатах світу чи Європи, повідомляє Gracenote Live.

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Це досягнення підкорилося підопічним Гарета Саутгейта в поєдинку зі збірної Панами, який "Три леви" виграли з рахунком 6:1. М'ячі забили Харрі Кейн (тричі), Джон Стоунз (двічі) та Джессі Лінгард. Єдиний м'яч у складі панамської національної команди забив Феліпе Балой, який став найстаршим дебютантом Мундіалю серед голеадорів.

#ENG score 5 goals in a WC/EUROs match for the first time in history. #WorldCup — Gracenote Live (@GracenoteLive) 24 червня 2018 р.

Збірна Англії розгромила панамців із рахунком 6:1. Три з шести м'ячів забив Харрі Кейн, якого визнали найкращим гравцем поєдинку. Форвард Тоттенхема повторив досягнення Лінекера і Ханта, які теж робили хет-трики на чемпіонатах світу. Дивіться відео забитих м'ячів і огляд зустрічі.